The Witcher: Blood Origin, ecco come Henry Cavil potrebbe apparire nella serie prequel (Di giovedì 30 luglio 2020) The Witcher: Blood Origin, ci sarebbero un paio di modi in cui Henry Cavill potrebbe fare la sua apparizione nella serie prequel di The Witcher... Scopriamo quali sono. Quante possibilità ci sono che Henry Cavill faccia la sua comparsa nella serie prequel The Witcher: Blood Origin? Il sito Screen Rant ha voluto vagliare le diverse ipotesi a disposizione. Ambientato 1200 anni prima degli eventi della serie madre, The Witcher: Blood Origin racconterà la storia del primo Witcher e del popolo ... Leggi su movieplayer

