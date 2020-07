The Umbrella Academy seconda stagione dal 31 Luglio su Netflix: anticipazioni trama e cast (Di giovedì 30 luglio 2020) Dopo il successo della prima stagione, Netflix si prepara a mandare in onda il secondo round della stagione The Umbrella Accademy, a partire dal 31 Luglio. Nata dal fumetto della Dark Horse Comics scritto da Gerard Way, cantante dei My Chemical Romance, la prima stagione della serie aveva subito conquistato i fan rendendo dunque possibile un seguito della storia. Dove eravamo rimasti nella prima stagione di The Umbrella Academy Nella scorsa serie avevamo visto la famiglia di supereroi – Spaceboy, Kraken, Rumor, Se?ance, Number Five, Horror e White Violin alle prese con un piano per salvare il mondo in otto giorni. Cinque aveva avvisato di continui i familiari che non fosse una buona idea usare i poteri per sfuggire ... Leggi su nonsolo.tv

