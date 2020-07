The Space Cinema: la riapertura è vicina (Di giovedì 30 luglio 2020) La catena di multisale The Space Cinema ha annunciato di essere pronta alla riapertura, programmata per il 19 di agosto Dopo mesi di interrogativi sulla riapertura dei Cinema italiani e mondiali, nei quali anche noi della redazione vi abbiamo tenuto aggiornati, oggi è stata annunciata la volontà di riaprire da parte del The Space Cinema. Il circuito che comprende vari multisala in tutto il Bel Paese ha dichiarato di essere pronto alla riapertura di agosto. La catena ha spiegato che tale riapertura si suddividerà in due fasi: nella prima saranno coinvolti un primo gruppo di Cinema ed inizierà il 14 agosto, mentre la seconda riguarderà anche i restanti multisala del circuito e ... Leggi su tuttotek

