The Comey Rule primo teaser trailer della serie che non farà felice Trump (Di giovedì 30 luglio 2020) The Comey Rule primo teaser trailer per la miniserie Showtime sul caso Trump – Comey Circondata dalle inevitabili polemiche arriverà il 27 e 28 settembre su Showtime The Comey Rule (in Italia la vedremo su Sky Atlantic e Now Tv) anticipata da un primo teaser trailer tutto concentrato sulle interpretazioni di Brendan Gleeson nei panni di Donald Trump e Jeff Daniels in quelle di James Comey ex capo FBI travolto dallo scontro con il Presidente Trump. ViacomCBS aveva inizialmente ceduto alle pressioni presidenziali programmando la miniserie dopo le elezioni presidenziali di novembre, ... Leggi su dituttounpop

Il trailer di The Comey Rule mostra una trasformazione radicale di Brendan Gleeson che, nei panni del presidente degli Stati Uniti, saprà far discutere molto. L'ultima volta che si è parlato di The Co ...