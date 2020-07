Tg Politico Parlamentare, edizione del 30 luglio 2020 (Di giovedì 30 luglio 2020) OPEN ARMS, PROCESSO PIÙ VICINO PER MATTEO SALVINI Leggi su dire

Ultime Notizie dalla rete : Politico Parlamentare Tg Politico Parlamentare, edizione del 29 luglio 2020 - DIRE.it Dire Il Parlamento europeo vuole accelerare sul fondo per la ripresa

Videoconferenza tra il presidente dell’Eurocamera, David Sassoli, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e la cancelliera tedesca Angela Merkel BRUXELLES. La parola d’ordine è ...

Fico “Parlamento sempre più faro, anche su Recovery Fund”

ROMA (ITALPRESS) – Il Parlamento è sempre più “faro per tutti i cittadini”. Così, intervenendo alla trasmissione Agorà Estate su Rai 3, il presidente della Camera, Roberto Fico, ha voluto sottolineare ...

