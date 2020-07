Tevez, l’appello: “Non è il momento del calcio. In Argentina la gente muore per il coronavirus” (Di giovedì 30 luglio 2020) Carlos Tevez non ci sta e nel corso della sua intervista ai microfoni di Tyc Sports lancia un appello per fermare il calcio e pensare alle vittime del coronavirus e ai danni che l'espandersi della pandemia sta creando a tutto il Paese. L'attaccante del Boca Juniors si è detto anche contrario alla ripartenza delle competizioni con la Copa Libertadores che dovrebbe ripartire a metà settembre.Tevez: "Non è il momento per pensare al calcio. La gente muore"caption id="attachment 872605" align="alignnone" width="498" foto Twitter/caption"Questo non è il momento per il calcio, ci sono persone che stanno morendo". Questo il pensiero del bomber argentino. "C’è molta pressione da tutte le parti, ma sapendo ... Leggi su itasportpress

