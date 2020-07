Terremoto in California, scossa avvertita a Los Angeles [DATI e MAPPE] (Di giovedì 30 luglio 2020) Una scossa di Terremoto è stata avvertita alle 11:29 UTC nel sud della California e nell’area di Los Angeles. Secondo l’Istituto geofisico statunitense USGS, il sisma, di magnitudo 4.2, si è verificato a 2 km nord da Pacoima, ad una profondità di 7,9 km. Al momento non si registrano danni.L'articolo Terremoto in California, scossa avvertita a Los Angeles DATI e MAPPE Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

simonasiri : C’e stato un terremoto fortino in California - hughbluebird : Eh no eh, pure il terremoto in California... Non ne usciremo mai più da questo 2020 ?? - BeastNoahArk : È il 2020, logico che ci fosse un terremoto in California #Earthquake - francobus100 : Terremoto Alaska di 7.8. Allerta tsunami in un raggio di 300 km, California esclusa - lillydessi : Terremoto Alaska di 7.8. Allerta tsunami in un raggio di 300 km, California esclusa - Il Messaggero -

Un terremoto di magnitudo 4.2 è stato segnalato in California, negli Stati Uniti, alle 13.29 italiane (4.29 locali). L'epicentro - riporta l'U.S. Geological Survey - è stato individuato a San Fernando ...

Terremoto, scossa a largo di Sabaudia: sisma a pochi chilometri da Ponza

Una scossa di terremoto è stata registrata alle 21.13 nel mar Tirreno, a largo di Sabaudia. Lo segnala l'Ingv. La magnitudo del sisma è di 2.6, un valore non particolarmente preoccupante. Non si regis ...

