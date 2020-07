Tennis, Wta Palermo: una giocatrice risultata positiva al Covid-19 (Di giovedì 30 luglio 2020) Il grande Tennis riparte da Palermo. La capitale siciliana infatti ospiterà il torneo Wta che scatterà nel week-end con le qualificazioni e lunedì con gli incontri del tabellone principale, per quello che è il primo evento ufficiale dopo lo stop imposto dalla pandemia. Il Covid-19 però non è stato ancora sconfitto, come testimoniano le notizie che arrivano da Palermo: secondo quanto appreso dalla redazione di Sportface.it nel giro di tamponi a cui si sono sottoposti obbligatoriamente giocatrici e staff, una giocatrice sarebbe risultata positiva. La positività, comunque, non intaccherà lo svolgimento del torneo perché, come da protocollo, verrà isolata e messa in quarantena visto che prima del ... Leggi su sportface

MatteoDG93 : RT @sportface2016: #Tennis: al #Wta di #Palermo una giocatrice risultata positiva al #COVID__19 - sportface2016 : #Tennis: al #Wta di #Palermo una giocatrice risultata positiva al #COVID__19 - raffamollame : RT @SAPItalia: .@WTA (Women's Tennis Association) e SAP hanno lanciato WTA University, piattaforma basata su SAP Litmos, per migliorare la… - SAPItalia : .@WTA (Women's Tennis Association) e SAP hanno lanciato WTA University, piattaforma basata su SAP Litmos, per migli… - andysportnews : #Tennis #WTA @ashbarty rinuncia agli @usopen -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Wta Tennis: WTA Palermo 2020, Camila Giorgi, una prima volta e quel legame complesso con i tornei italiani OA Sport -4 al Palermo Ladies Open 2020: date, orari di gioco ed entry list aggiornata

Quattro mesi dopo l’ultimo torneo targato WTA, il mondo del tennis femminile è pronto a ripartire e lo farà con il Palermo Ladies Open, in programma dal 3 al 9 agosto. Il torneo di categoria ...

Wta Palermo, il tennis ricomincia in Sicilia

Sarà la Sicilia ad avere l’onore di ospitare il primo torneo di tennis professionistico del dopo-covid19. Da sabato al via le qualificazioni, poi lunedì primo agosto si inizierà a fare sul serio con ...

Quattro mesi dopo l’ultimo torneo targato WTA, il mondo del tennis femminile è pronto a ripartire e lo farà con il Palermo Ladies Open, in programma dal 3 al 9 agosto. Il torneo di categoria ...Sarà la Sicilia ad avere l’onore di ospitare il primo torneo di tennis professionistico del dopo-covid19. Da sabato al via le qualificazioni, poi lunedì primo agosto si inizierà a fare sul serio con ...