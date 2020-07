Tennis, Internazionali d’Italia a porte chiuse? (Di giovedì 30 luglio 2020) Internazionali d’Italia a porte chiuse? Il Cts boccia le linee guida presentate da Fit. ROMA – Internazionali d’Italia a porte chiuse? Secondo quanto riportato da La Repubblica, il Comitato tecnico-scientifico avrebbe bocciato le linee guida presentate dalla Fit per cercare di aprire le porte del Foro Italico a parte del pubblico dell’evento in programma dal 20 al 27 settembre a Roma. Il piano dalle autorità sanitarie italiane è stato considerato inadatto alla luce della situazione che c’è in Italia in questo momento. Nelle prossime settimane ci potrebbe essere un nuovo tentativo, ma da parte del Cts non sembra esserci intenzione di fare un passo indietro. Il piano della Federazione bocciato dal Cts Il piano ... Leggi su newsmondo

