Tennis. Barty rinuncia a New York: 'Troppi rischi legati al coronavirus' (Di giovedì 30 luglio 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta

Gazzetta_it : #Tennis. #Barty rinuncia a New York: “Troppi rischi legati al #coronavirus” #usopen - teletext_ch_it : Tennis: US Open, la Barty non ci sarà - RSIsport : ?? La numero 1 del mondo Ashleigh Barty ha deciso di dare forfait per gli US Open. Per l'australiana la partecipazio… - GDS_it : #Tennis e #Coronavirus, Barty rinuncia agli Us Open: 'Abbiamo deciso di non viaggiare negli Usa'… - stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: Tennis, Ashleigh Barty rinuncia agli Us Open: 'Ho paura del covid' -