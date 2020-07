Tendercapital Productions al Festival del Cinema di Venezia per il film “Padrenostro” con Pierfrancesco Favino (Di giovedì 30 luglio 2020) (Teleborsa) – Tendercapital Productions è in concorso alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia con “Padrenostro”. Un film di Claudio Noce con Pierfrancesco Favino, Barbara Ronchi, Mattia Garaci, Francesco Gheghi, e l’amichevole partecipazione di Antonio Gerardi e Francesco Colella. “É un grande onore partecipare alla 77esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia con un film di spessore e con un cast di primordine – Spiega Moreno Zani, Presidente di Tendercapital – In questa fase di ripartenza occorre puntare sulla cultura e il settore Cinematografico italiano rappresenta un’eccellenza da ... Leggi su quifinanza

Gazzettadmilano : Tendercapital Productions al Festival del Cinema di Venezia per il film “PadreNostro” con Pierfrancesco Favino. - VisionDistrib : #VisionDistribution, @lungtafilm, Tendercapital Productions, PKO CINEMA & CO. sono lieti di annunciare che sarà pre… -

Ultime Notizie dalla rete : Tendercapital Productions Tendercapital Productions al Festival del Cinema di Venezia per il film “Padrenostro” con Pierfrancesco Favino Teleborsa Tendercapital Productions al Festival del Cinema di Venezia per il film “Padrenostro” con Pierfrancesco Favino

(Teleborsa) - Tendercapital Productions è in concorso alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia con “Padrenostro”. Un film di Claudio Noce con Pierfrancesco Favino, Barbara Ronchi, Mattia ...

Favino e Tendercapital al Festival del cinema di Venezia col film Padrenostro

Tendercapital Productions è in concorso alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia con “Padrenostro”. Un film di Claudio Noce con Pierfrancesco Favino, Barbara Ronchi, Mattia Garaci, Francesco G ...

(Teleborsa) - Tendercapital Productions è in concorso alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia con “Padrenostro”. Un film di Claudio Noce con Pierfrancesco Favino, Barbara Ronchi, Mattia ...Tendercapital Productions è in concorso alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia con “Padrenostro”. Un film di Claudio Noce con Pierfrancesco Favino, Barbara Ronchi, Mattia Garaci, Francesco G ...