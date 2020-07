Temptation Island settima edizione: Riassunto sesta puntata (Di venerdì 31 luglio 2020) Stasera 30 Giugno 2020 è andata in onda la sesta puntata di Temptation Island settima edizione, ricca di colpi di scena. Ci eravamo lasciati con il falò di Antonella Elia e Pietro delle Piane, che hanno discusso animatamente per via del video di del bacio scambiato tra Pietro e Beatrice. Poi dopo sono arrivati gli altri due falò, quello tra Anna e Andrea molto atteso e quello tra Lorenzo e Manila. Leggi anche: Temptation Island reality: le anticipazioni della sesta puntata Temptation Island settima edizione: Il falò di Antonella Elia e Pietro delle Piane La sesta puntata di ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

