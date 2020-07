Temptation Island reality: le anticipazioni della sesta puntata (Di giovedì 30 luglio 2020) Oggi 30 Luglio sarà trasmessa su Canale 5 alle ore 21:20 la sesta e ultima puntata di questa edizione di Temptation Island reality. Ci eravamo lasciati con il falò di Antonella Elia e Pietro dalle Piane nel momento più interessante. Quello in cui Pietro veniva a conoscenza del video del bacio che lui si è scambiato con la single Beatrice. Lui non solo non si è scusato per le parole poco lusinghiere verso la sua fidanzata, ma ha cercato anche di intimorirla con frasi come ” Antonella io me te magno”. Ma in questa ultima puntata tutte le coppie rimaste arriveranno ai rispettivi falò di confronto finali, e lì se ne vedranno di tutti i colori. Leggi anche: Temptation Island 7: ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

