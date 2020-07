Temptation Island nella bufera | Lo sfogo di Anna : “Li querelo tutti quanti” | Video (Di giovedì 30 luglio 2020) La settima edizione di Temptation Island ha puntato i riflettori anche sulla coppia formata da Andrea e Anna, 27 anni lui e 37 lei… entrambi sembrano avere obiettivi diversi per il loro percorso di coppia, ma Anna dopo le critiche subite è pronta a mettersi sul piede di guerra. Il percorso che Anna e Andrea … L'articolo Temptation Island nella bufera Lo sfogo di Anna : “Li querelo tutti quanti” Video proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

stanzaselvaggia : Perché Pietro, parlando della Elia, in realtà parla di sè. - zazoomblog : Temptation Island Selvaggia Lucarelli contro Pietro Delle Piane: Vuole punire Antonella Elia - #Temptation #Island… - acdicerbo : @PieAgo95 @BombeDiVlad Domani? Cioè stasera devo state attenta a Temptation Island? - cherrjbIossom : Stasera non potrò vedere Temptation Island - _rosss____ : Quindi mi state dicendo che stasera mi perdo Temptation Island perché devo uscire? voglio morire #circozzi -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

Nell’ultima puntata di Temptation Island, che andrà in onda questa sera 30 luglio, vedremo come finirà il falò di confronto tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane, i quali sono sicuramente la coppia ...Anna e Pietro di Temptation Island: Pietro sono, almeno per il popolo del web, i personaggi più fastidiosi di questa edizione. Al pubblico a casa non sono piaciuti i loro atteggiamenti verso i rispett ...