Temptation Island: le anticipazioni della sesta e ultima puntata del 30 luglio 2020 (Di giovedì 30 luglio 2020) Temptation Island è un docu-reality, prodotto da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia, in onda su Canale 5, ogni giovedì in prima serata.Dopo l'appuntamento speciale andato in onda eccezionalmente martedì 28 luglio, Temptation Island giunge questa sera all'epilogo della settima edizione. Gli ultimi nodi da sciogliere sono quelli delle tre coppie rimanenti che dovranno dare il loro verdetto davanti ai falò di confronto finali che si preannunciano al cardiopalma. pubblicato su TVBlog.it 30 luglio 2020 11:59. Leggi su blogo

stanzaselvaggia : Perché Pietro, parlando della Elia, in realtà parla di sè. - IAmAntipatico : RT @OsservaMy: Un uomo che guarda Temptation Island, non merita la nostra fica ?? . #Buongiorno eh - anchemenoraga : Buon Temptation Island day a tutti ricordatevi oggi i nemici sono due: Pietro ed Anna - marcoubs : RT @OsservaMy: Un uomo che guarda Temptation Island, non merita la nostra fica ?? . #Buongiorno eh - BullaInterista : RT @OsservaMy: Un uomo che guarda Temptation Island, non merita la nostra fica ?? . #Buongiorno eh -