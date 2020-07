Temptation Island, Anticipazioni Ultima Puntata: Resa dei Conti tra Antonella e Pietro! (Di giovedì 30 luglio 2020) Anticipazioni Temptation Island, Ultima Puntata: Antonella Elia e Pietro Delle Piane andranno verso l’addio, mentre le difficoltà nell’ultimo falò saranno moltissime anche per Anna e Andrea… Temptation Island ormai volge al termine e tutte le coppie arrivano al momento del loro confronto finale. Tutte hanno avuto molte difficoltà, per motivi diversi. Soprattutto tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane, i problemi sono stati moltissimi per via del bacio che quest’ultimo ha dato ad una tentatrice. Ecco i dettagli dell’Ultima Puntata. Anticipazioni Temptation Island, Ultima ... Leggi su uominiedonnenews

stanzaselvaggia : Perché Pietro, parlando della Elia, in realtà parla di sè. - TemptationITA : Vi aspettiamo DOMANI in prima serata su Canale 5 per la PUNTATA FINALE: le coppie si rincontreranno al falò di conf… - GiuliaLeporati : RT @Lestifrancesco: #Chernobyl è una delle serie televisive più belle degli ultimi anni, è davvero un peccato che qui in Italia molti prefe… - _beornottobe_ : @OsservaMy Una donna che guarda Temptation Island non merita il nostro pene ?? - ketta1_bruce : @OsservaMy Guardano Temptation Island e lo commentano pure ?????? -