Temptation Island anticipazioni: Anna e Andrea sono ancora una coppia? L’indizio in rete (Di giovedì 30 luglio 2020) Tutto pronto per l’ultima puntata di Temptation Island che anche quest’anno ha sbancato con gli ascolti, il programma si conferma inarrestabile e i dati auditel ne rilanciano il successo. Ai falò finali sono arrivate le coppie Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, Anna e Andrea e Antonella Elia con Pietro delle Piane. Protagonista non vip di questa edizione la fidanza Anna che ha messo a dura prova il suo giovane compagno facendolo ingelosire in modo esagerato, coinvolgendo nel suo diabolico piano anche il tentatore che involontariamente le ha tenuto il gioco. Anna è stata definita in rete la peggior fidanzata di tutte l’edizioni del reality dei sentimenti e questo per il suo manifestato cinismo diretto a sistemarsi con ... Leggi su quotidianpost

