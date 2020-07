Temptation Island, Anna rompe il silenzio: ‘minaccia’ su Instagram (Di giovedì 30 luglio 2020) Anna Boschetti, concorrente di Temptation Island, si è sfogata in un video pubblicato da un conoscente su Instagram. L’ultima puntata di Temptation Island si avvicina e per Anna Boschetti sembra si stia preparando una tempesta. La donna infatti si è sfogata con un conoscente che l’ha ripresa e ha pubblicato il video su Instagram. Dopo alcune affermazioni della Boschetti che sottolineavano la condizione economica molto favorevole del fidanzato Andrea Battistelli alcuni utenti sui social hanno pubblicato commenti molto taglienti. Alcuni di questi riguardavano anche le figlie della donna: è proprio su questi commenti che Anna si sfoga, minacciando di querela chiunque parli in maniera negativa delle sue ... Leggi su bloglive

