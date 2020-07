Temptation Island Anna e Andrea, shock: “Volevo farti soffrire” (Di giovedì 30 luglio 2020) Anna e Andrea sono una delle coppie più discusse di Temptation Island, in particolare a causa della donna, pronta a tutto per ottenere quello che vuole. Andrea e Anna (fonte Instagram @TemptationIsland.fan)Nella nuova puntata di Temptation Island 2020 andrà in scena uno dei momenti più attesi di questa stagione, l’incontro tra Anna Battistelli e Andrea Boschetti. Andrea infatti, fin dai primi giorni nel reality, ha scoperto che la sua fidanzata era pronta a tutto pur di avere un figlio. Anna infatti si è avvicinata al single Carlo per scatenare gelosia e sofferenza nel suo fidanzato e ... Leggi su chenews

