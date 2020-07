Temptation Island, Anna Boschetti furiosa prima dell'ultima puntata: "Querelo tutti quanti" (Di giovedì 30 luglio 2020) A poche ore dall'ultima puntata di Temptation Island, Anna Boschetti infrange le regole e torna su Instagram per difendersi dalle accuse degli haters, minacciando di rivolgersi al tribunale. Leggi su comingsoon

stanzaselvaggia : Perché Pietro, parlando della Elia, in realtà parla di sè. - httpbenzoash : Ma questa sera di nuovo temptation island, mi sento male tutto questo trash mi solleva l’umore - FabianaLudovica : RT @OsservaMy: Un uomo che guarda Temptation Island, non merita la nostra fica ?? . #Buongiorno eh - ricordachisei : RT @OsservaMy: Un uomo che guarda Temptation Island, non merita la nostra fica ?? . #Buongiorno eh - prestia_fabio : RT @tvblogit: Temptation Island, il second screen supera gli steccati tra reti televisive -