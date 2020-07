Temptation Island, Andrea Battistelli ha un ristorante? Il retroscena (Di giovedì 30 luglio 2020) Temptation Island torna in onda questa sera con l’ultima puntata che vedrà tutti gli ultimi confronti tra le coppie rimaste all’interno del villaggio. foto facebookAndrea Battistelli e Anna sono una delle coppie rimaste ancora all’interno del villaggio che stasera avrà il falò di confronto finale, dove decideranno se lasciare l’esperienza insieme o separati. I due molto spesso hanno parlato del lavoro di Andrea, facendo capire che anche questo è sempre stato uno dei motivi di maggiore scontro, oltre a quello dei figli. Ma che lavoro fa il giovane? Temptation Island, Andrea Battistelli che lavoro fa? Ecco il retroscena Andrea e Anna ... Leggi su chenews

stanzaselvaggia : Perché Pietro, parlando della Elia, in realtà parla di sè. - acdicerbo : @PieAgo95 @BombeDiVlad Domani? Cioè stasera devo state attenta a Temptation Island? - cherrjbIossom : Stasera non potrò vedere Temptation Island - _rosss____ : Quindi mi state dicendo che stasera mi perdo Temptation Island perché devo uscire? voglio morire #circozzi - palermomaniait : Temptation Island accuse gravi: ''Antonella Elia e il fidanzato stanno recitando un copione'' -… -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

Nell’ultima puntata di Temptation Island, che andrà in onda questa sera 30 luglio, vedremo come finirà il falò di confronto tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane, i quali sono sicuramente la coppia ...Anna e Pietro di Temptation Island: Pietro sono, almeno per il popolo del web, i personaggi più fastidiosi di questa edizione. Al pubblico a casa non sono piaciuti i loro atteggiamenti verso i rispett ...