‘Temptation Island 7’, Antonella Elia al falò finale rompe con il fidanzato Pietro Delle Piane che la implora di non lasciarlo (Di giovedì 30 luglio 2020) Non era partito con Delle problematiche importanti alla base il percorso di Antonella Elia e Pietro Delle Piane: inizialmente, infatti, i due davano perlopiù vita a Delle simpatiche gag che divertivano il pubblico dei social che si divertiva a creare meme sulle buffe espressioni della showgirl. Subito evidente, però, era stata la gelosia di Pietro per Fabiano, ex della Elia ancora presente nella sua vita, una gelosia che lo aveva spinto più volte a riprendere l’argomento, raccontando alcune abitudini della vita privata di Antonella. Ad infastidire l’ex gieffina, infatti, sono state soprattutto alcune infelici esternazioni di Pietro riguardo la sua non ... Leggi su isaechia

stanzaselvaggia : Perché Pietro, parlando della Elia, in realtà parla di sè. - quackateez : ma non ho capito il requisito per partecipare a temptation island è l'essere un disastro in grammatica italiana - sottonax : RT @Yleisnotonfire1: Questi attacchi improvvisi nel tag di Temptation Island - middlearthxsun : RT @jjessiic4: C’è chi ha riconosciuto Anna come la peggior fidanzata mai passata a temptation island e chi mente #TemptationIsland https:… - PkSpecial : RT @jjessiic4: C’è chi ha riconosciuto Anna come la peggior fidanzata mai passata a temptation island e chi mente #TemptationIsland https:… -

