‘Temptation Island 7’, Anna Boschetti parla sui social prima della fine del programma e si sfoga duramente: ecco cosa ha dichiarato! (Di giovedì 30 luglio 2020) Anna Boschetti è indubbiamente tra i protagonisti più discussi e criticati di quest’ultima edizione di Temptation Island a causa della sua strategia messa in atto ai danni del fidanzato Andrea Battistelli: per persuadere il 27enne a compiere un passo importante nella costruzione di una famiglia e ad avere un figlio insieme, la romana ha deciso di giocare la carta della gelosia, servendosi dell’aitante tentatore Carlo Siano. Una tattica che che sta costando ad Anna anche delle critiche all’interno del programma stesso, sia dal compagno d’avventura di Andrea, Lorenzo Amoruso, sia da parte degli altri tentatori, e che non sta piacendo affatto al pubblico del docu-reality che sui social si lascia spesso andare ad ... Leggi su isaechia

stanzaselvaggia : Perché Pietro, parlando della Elia, in realtà parla di sè. - harpercollinsIT : Stasera, su Canale 5, andrà in onda l'ultima puntata di #TemptationIsland. E la nostra @laggazza, in libreria con '… - italiaserait : Temptation Island 2020: dove vedere l’ultima puntata in TV oggi 30 luglio 2020, streaming e repliche, canali, orari… - GalantoMassimo : Se perfino l'insospettabile Gaia Tortora commenta #TemptationIsland. Ma anche Andrea Delogu. Ma anche Costantino De… - bacco1976 : RT @OsservaMy: Un uomo che guarda Temptation Island, non merita la nostra fica ?? . #Buongiorno eh -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Temptation Island Guida serie TV del 6 giugno: The Flash, Supernatural, Lethal Weapon - Teleblog