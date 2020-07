Temptation Island 2020, anticipazioni ultima puntata giovedì 30 luglio (VIDEO) (Di giovedì 30 luglio 2020) Le anticipazioni e tutti i retroscena dell’ultima puntata di Temptation Island 2020, in onda nella serata di giovedì 30 luglio su Canale 5. Si avvicina la fine del noto reality show condotto da Filippo Bisciglia, che anche quest’anno ha tenuto incollati al televisore e agli smartphone milioni di appassionati. Cosa succederà nell’ultima puntata? Il conduttore ha promesso colpi di scena importanti ed epiloghi che potrebbero sconvolgere tutti. Leggi su sportface

stanzaselvaggia : Perché Pietro, parlando della Elia, in realtà parla di sè. - yurikoshinada : se stasera che c’è temptation island mi chiedono di uscire mi ammazzo - Camilllinha28 : RT @OsservaMy: Un uomo che guarda Temptation Island, non merita la nostra fica ?? . #Buongiorno eh - gossipnewitalia : Cos’è accaduto nella quinta puntata di Temptation Island - AfacciaA : RT @OsservaMy: Un uomo che guarda Temptation Island, non merita la nostra fica ?? . #Buongiorno eh -