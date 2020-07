Temptation Island 2020, anticipazioni sesta puntata: ancora tre falò in sospeso. Cos’è successo un mese dopo a tutte le coppie? (Di giovedì 30 luglio 2020) Anna Boschetti - Temptation Island 2020 Il viaggio di Temptation Island 2020 è arrivato all’atto finale. Stasera su Canale 5 andrà in onda la sesta ed ultima puntata del reality estivo condotto da Filippo Bisciglia. Oltre alle tre coppie rimaste nel villaggio sardo Is Morus Relais, chiamate ad affrontare il falò di confronto al 21esimo giorno di permanenza in Sardegna, i telespettatori avranno modo di rivedere gli altri protagonisti del programma un mese dopo la fine delle registrazioni per capire se, nel frattempo, hanno cambiato idea sulla decisione presa. L’appuntamento odierno partirà dall’epilogo del falò tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane, ... Leggi su davidemaggio

