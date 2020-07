Temptation Island 2020, Anna si sfoga sui social prima della fine del reality: ha violato il regolamento? (Di giovedì 30 luglio 2020) La concorrente Anna Boschetti si è sfogata con un amico ma il video è stato pubblicato prima dell'ultima puntata di Temptation Island 2020, A poche ore dalla conclusione di Temptation Island 2020 la concorrente Anna Boschetti torna sui social con uno sfogo per minacciare chiunque insulti le figlie, ma potrebbe essere una violazione del regolamento? Come ormai tutti sanno, infatti, i concorrenti non posso utilizzare i propri canali social o rilasciare interviste prima della fine del programma. La domanda se si tratti o meno di una violazione è lecita ma c'è da dire che, nelle storie del canale ... Leggi su movieplayer

