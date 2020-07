Taiwan: è morto Lee Teng-hui, primo presidente eletto democraticamente (Di giovedì 30 luglio 2020) Taiwan: è morto Lee Teng-hui, primo presidente eletto democraticamente, che si è spento proprio in queste ore all’età di 97 anni. Gravissimo lutto in Taiwan, dove in queste ore si è spento Lee Teng-hui, primo presidente del paese ad essere eletto democraticamente. Lo statista originario di Sanzhi era stato ricoverato a febbraio per soffocamento e … L'articolo Taiwan: è morto Lee Teng-hui, primo presidente eletto democraticamente proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Lee Teng-hui, primo presidente di Taiwan eletto democraticamente, è morto all'età di 97 anni per insufficienza multipla di organi al Veterans General Hospital di Taipei, dopo un ricovero di oltre 5 ...

(ANSA) - PECHINO, 30 LUG - Lee Teng-hui, primo presidente di Taiwan eletto democraticamente, è morto all'età di 97 anni per insufficienza multipla di organi al Veterans General Hospital di Taipei, ...

