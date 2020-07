Superbonus 110%: il decreto sui requisiti tecnici e sulle asseverazioni dei lavori (Di giovedì 30 luglio 2020) Il ministero dello Sviluppo Economico ha varato ieri i due decreti attuativi del Superbonus 110% previsti dal Dl Rilancio. Ovvero, spiega oggi Il Sole 24 Ore, i decreto sui “requisiti tecnici”, i cui contenuti sono stati confermati. Il secondo decreto è quello per le asseverazioni dei lavori, indispensabili per beneficiare delle detrazioni: «Il decreto sui requisiti tecnici fissa i massimali di costo e i controlli a campione. Stabilisce che il tecnico asseveri i costi massimi per tipologia d’intervento attraverso i prezzari regionali oppure in prezzari commerciali. In alternativa devono essere determinati in maniera analitica. Le ... Leggi su nextquotidiano

SkyTG24 : Superbonus 110%, quali lavori si possono fare gratis: la guida dell'Agenzia delle Entrate - gualtierieurope : Continua l'attuazione delle misure del #DLrilancio. L'@Agenzia_Entrate ha pubblicato la guida sul #superbonus al 11… - LavoroLazio_com : Superbonus a costi certificati 'Bonus 110%, così l’asseverazione', è l... - FPoggiani : #ItaliaOggi. Cessione bonus maggiorato del 110% anche parziale. Mio articolo odierno. Buona lettura. - alcinx : RT @sole24ore: Sulla #primapagina del #Sole24ore di giovedì #30luglio: mille giorni per il contratto dell'#Anas. #Superbonus 110%, il Mise… -