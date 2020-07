Superbonus 110%, Bonafede firma i due decreti attuativi: si attingerà al Recovery Fund (Di giovedì 30 luglio 2020) Sono in arrivo i due decreti attuativi per rendere operativo il Superbonus 110% previsto dagli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio. Lo ha detto oggi il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, nell’audizione presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria. Il ministro durante il suo discorso ha ribadito l’importanza del Decreto Rilancio per risollevare l’Italia dopo la pandemia. In particolare sono state specificate le condizioni per usufruire del Superbonus 110%. Si tratta del decreto sui requisiti tecnici, che fissa i massimali di costo e i controlli a campione. >>Leggi anche: Andrea Bocelli corregge il tiro dopo le polemiche: «Sono stato frainteso e vi spiego perché…» Patuanelli: ... Leggi su urbanpost

gualtierieurope : Continua l'attuazione delle misure del #DLrilancio. L'@Agenzia_Entrate ha pubblicato la guida sul #superbonus al 11… - ANIT_1984 : RT @AndreaBallocchi: Per contare sugli incentivi previsti dal #superbonus 110% è importante puntare su una diagnosi energetica ad hoc, ma n… - gruppo_iezzi : Superbonus 110%. APE. Classe energetica della casa. Una guida utile per scoprire come migliorare il rendimento ener… - EdilclimaNews : La versione 2 di EC719 Diagnosi energetica preliminare e bonus fiscali rappresenta la soluzione per scoprire il pot… - Qualenergiait : Tutto sul #Superbonus 110%, la raccolta di -