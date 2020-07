Sul “Fatto Quotidiano” quello spot allo yacht da milioni di euro. La virata di un ex giornale di lotta (Di giovedì 30 luglio 2020) Cosa ci fa sul Fatto Quotidiano la pubblicità di una barca da 33 metri che costa milioni di euro? Roba da Paperoni… È bizzarro che un quotidiano “di lotta”, già anti-casta, che coccola i grillini e qualunque azione di governo si muova sotto l’egida M5S, promuova uno yacht così lussuosamente lontano da certe battaglie. Un prodotto per le tasche di pochi, che, a lume di naso, non hanno il quotidiano di Travaglio come punto di riferimento. Per carità, la pubblicità per i siti on line è sacra, ma est modus in rebus, viene da pensare. Sul Fatto Quotidiano, una barca per Paperoni L’effetto è un po’ stridente. La foto pubblicitaria raffigura un modello della Pearshing di nuova generazione. Chi per curiosità volesse ... Leggi su secoloditalia

