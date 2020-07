Street Power Football: Annunciata la modalità Diventa il Re (Di giovedì 30 luglio 2020) SFL Interactive e Maximum Games hanno rilasciato oggi un nuovo gameplay trailer per la modalità ‘Diventa il Re’ di Street Power Football. Diventa il Re è una modalità avventura guidata dal vero Re della Strada, Sean Garnier, che guiderà il giocatore attraverso le tante sfide presenti in tutto il mondo, per confrontarsi con tutti i migliori giocatori perfezionando ogni modalità di gioco. Street Power Football: La modalità Diventa il Re si mostra in un Trailer I giocatori verranno testati sulle skill in ogni modalità di gioco (trickshot, freestyle, panna, e Street Power) e ogni stage diventerà leggermente più difficile del ... Leggi su gamerbrain

Gamestormit : ? Street Power Football - Arriva il trailer della modalità Eliminazione ?? - IvoPres23 : RT @PlayStationBit: #StreetPowerFootball, presentata la modalità Eliminazione: sfide uno contro uno ed eliminazione dei giocatori avversari… - PlayStationBit : #StreetPowerFootball, presentata la modalità Eliminazione: sfide uno contro uno ed eliminazione dei giocatori avver… - Kosoking : Qualche tempo fa... ???????????????? #ischiastreetartgallery kobrapaint_official salvatoreiacono_street_art #artwork… - Director_M_A : Marcos Era : EDSA People Power Revolution. Duterte Era : Mother Ignacia Street Revolution. AHHAHAHAHHAHA. ???????? -

Ultime Notizie dalla rete : Street Power Street Power Football, il calcio arcade è una questione di energia igizmo.it Street Power Football: Annunciata la modalità Diventa il Re

SFL Interactive e Maximum Games hanno rilasciato oggi un nuovo gameplay trailer per la modalità ‘Diventa il Re’ di Street Power Football. Diventa il Re è una modalità avventura guidata dal vero Re del ...

Qual è il videogioco più atteso di agosto 2020?

Ci avviciniamo al mese di agosto, periodo che segna generalmente la ripresa delle attività dopo la pausa estiva, con l'arrivo di nuovi giochi dopo la relativa calma delle ultime settimane (con le sole ...

SFL Interactive e Maximum Games hanno rilasciato oggi un nuovo gameplay trailer per la modalità ‘Diventa il Re’ di Street Power Football. Diventa il Re è una modalità avventura guidata dal vero Re del ...Ci avviciniamo al mese di agosto, periodo che segna generalmente la ripresa delle attività dopo la pausa estiva, con l'arrivo di nuovi giochi dopo la relativa calma delle ultime settimane (con le sole ...