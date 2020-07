Stragi Bologna e Ustica, Mattarella: “Non si smarrisca mai la memoria” (Di giovedì 30 luglio 2020) Bologna (ITALPRESS) – Con una messa nella Cattedrale di San Pietro, a Bologna, sono state commemorate le vittime delle Stragi degli anni Ottanta: quella di Ustica e della Stazione ferroviaria di Bologna. Alla celebrazione ha partecipato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “La mia presenza qui – ha detto il Capo dello Stato – ha questo significato: partecipazione al dolore che rimane, solidarietà della Repubblica, ricordo, dovere del ricordo e della memoria perchè non si smarrisca mai quanto avvenuto. E serve a ribadire l’esortazione a sviluppare ogni impegno per la verità”. Ad accogliere Mattarella sono stati il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini e il sindaco ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Tg1Raiofficial : Mattarella per commemorazione stragi #stazione di @Twiperbole Bologna e a #Ustica nel quarantesimo anniversario. 'S… - RaiNews : Quirinale, #Mattarella a #Bologna per le stragi di Ustica e del 2 agosto 1980. Il cardinale Zuppi: 'Mandanti stragi… - GBenamati : Oggi a Bologna il Presidente della Repubblica #Mattarella ha presenziato alla S.Messa per le vittime delle stragi d… - Alex_110958 : RT @Misurelli77: Bologna 2 Agosto 1980/2020 L'attentato più cruento nella storia della Repubblica, con 85 vittime e 200 feriti. I legami t… - CorriereCitta : Stragi Bologna e Ustica, Mattarella: “Non si smarrisca mai la memoria” -