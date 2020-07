Strage di Corinaldo, condanne da 10 a 12 anni per la baby gang (Di giovedì 30 luglio 2020) Sei condanne ad Ancona a pene comprese tra i 10 e i 12 anni e quattro mesi di carcere per la banda dello spray, i ragazzi che la sera tra il 7 e l’8 dicembre 2018 crearono il caos nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo dove era atteso il trapper Sfera Ebbasta. Usavano lo spray al peperoncino per commettere furti con strappo. Nella calca morirono cinque adolescenti e una madre 39enne. Leggi su vanityfair

