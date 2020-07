Stitichezza più frequente in estate: le cause, i sintomi e i rimedi naturali che funzionano (Di giovedì 30 luglio 2020) Stitichezza e rialzino: i trucchi dell'esperta Violeta Benini per non soffrirne più sfoglia la gallery Pesantezza, gonfiore all’addome, difficoltà ad evacuare. La Stitichezza è un disturbo che nella popolazione adulta colpisce soprattutto le donne, in media quattro volte più degli uomini, e che si manifesta occasionalmente nei periodi di forte stress o al contrario come un problema fisso. In estate, il cambio di abitudini e dei luoghi, rischia di accentuarla. Leggi anche ... Leggi su iodonna

