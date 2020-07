Stefano De Martino racconta il primo appuntamento con la prima fidanzata (Foto) (Di giovedì 30 luglio 2020) Chi è la prima fidanzata di Stefano De Martino? Vorremmo saperlo tutti e lui su Instagram ci racconta del loro primo appuntamento, la prima cena che quella sera non è arrivata. Anche Stefano De Martino come la maggior parte dei vip pubblicizza vari prodotti; siamo in estate e non c’è niente di meglio di un goloso gelato. Stefano pubblicizza il nuovo Maxibon Cereal Mix, non bastano le Foto in costume in barca e con i Faraglioni sullo sfondo, il ballerino e conduttore trova un modo molto originale per attirare l’attenzione. “La mia prima volta a cena fuori con la mia primissima fidanzata ero patentato da pochissimo. ... Leggi su ultimenotizieflash

