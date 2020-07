Stefàno alle Politiche Ue; Petrocelli, Esteri. Pugliesi presidenti di commissioni parlamentari Votazioni concluse nella notte, maggioranza in difficoltà (Di giovedì 30 luglio 2020) Restano alla Lega le presidenze delle commissioni Giustizia e Agricoltura del Senato. In particolare, Piero Grasso (Leu) sconfitto dal leghista Ostellati. E la maggioranza è andata in difficoltà. Votazioni per le commissioni concluse nella notte. Il salentino Dario Stefàno è eletto presidente della commissione senatoriale Politiche Ue. Il tarantino Vito Petrocelli è eletto presidente della commissione Esteri del Senato. L'articolo Stefàno alle Politiche Ue; Petrocelli, Esteri. Pugliesi presidenti di commissioni parlamentari <span ... Leggi su noinotizie

Claplaz : RT @MatteDj23: incredibile questo campionato post covid del milan che grazie alle sue 8 vittorie e 3 pareggi la porta dal settimo posto al… - calvi1956 : RT @Azzurra6671: 29 luglio '83. Rocco Chinnici, capo dell’ufficio istruzione di Palermo, era appena uscito di casa, quando alle 8.05, saltò… - amelielavrai : RT @Azzurra6671: 29 luglio '83. Rocco Chinnici, capo dell’ufficio istruzione di Palermo, era appena uscito di casa, quando alle 8.05, saltò… - annalisapanello : RT @Azzurra6671: 29 luglio '83. Rocco Chinnici, capo dell’ufficio istruzione di Palermo, era appena uscito di casa, quando alle 8.05, saltò… - dodi_stefano : RT @AngeloSantoro: Abbiano già dimenticato i medici eroi, gli infermieri sottopagati ma sempre al fronte, gli applausi, le terapie intensiv… -