Steam cambia: la situazione dello Store (Di giovedì 30 luglio 2020) Il mondo degli Esports e dei videogames, si sa è pieno di furbetti, gente che vuole vincere a tutti i costi, oppure che vuole spendere il meno possibile per ottenere le storie e i combattimenti dei nostri beniamini preferiti. Una delle gabole preferite di queste persone è proprio quello del VPN, ovvero quello di fingersi abitanti di altri paesi per poter risparmiare il più possibile, il motivo è questo. In Russia e tutto il blocco C.I.S,i giochi tendono a costare molto di meno, senza la I.V.A al 22%, indi per cui, certe persone, falsificano la loro provenienza per poter spendere di meno. E purtroppo, Steam , la famosa piattaforma da gioco creata da Valve, proprietà di Gabe Newell, ha deciso di dire di no a tutto questo, stufa di perdere soldi per dei furbetti Valve has recently made changing your Store country more ... Leggi su esports247

I prezzi che si vedono dipendono dalle impostazioni del proprio paese, ma le VPN possono essere utilizzate per indurre Steam a pensare di accedere da qualche altra parte. Valve ha cercato di porre ...

I prezzi che si vedono dipendono dalle impostazioni del proprio paese, ma le VPN possono essere utilizzate per indurre Steam a pensare di accedere da qualche altra parte. Valve ha cercato di porre ...