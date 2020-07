Stato di emergenza fino al 15 ottobre Contenimento del corona virus: provvedimento del governo (Di giovedì 30 luglio 2020) Stralcio del comunicato diffuso dalla presidenza del Consiglio dei ministri: Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, ha deliberato la proroga, fino al 15 ottobre 2020, dello Stato d’emergenza dichiarato lo scorso 31 gennaio in conseguenza della dichiarazione di “emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale” da parte della Organizzazione mondiale della sanità (OMS). L'articolo Stato di emergenza fino al 15 ottobre <span class="subtitle">Contenimento del corona virus: provvedimento del governo</span> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

