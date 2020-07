Stati Uniti, nel secondo trimestre il pil è calato del 32,9%. Salgono a 1,43 milioni le richieste di sussidi di disoccupazione (Di giovedì 30 luglio 2020) Il coronavirus affossa l’economia degli Stati Uniti. Tanto da arrivare a indurre il presidente Donald Trump a proporre un rinvio delle elezioni presidenziali in programma a novembre per paura di brogli. Nel secondo trimestre dell’anno il prodotto interno lordo si è contratto del 32,9% su base annua, secondo una prima stima diffusa dal Bureau of Economic Analysis. E’ il dato peggiore della storia e, essendo il secondo calo trimestrale consecutivo, porta gli Usa ufficialmente in recessione. Rispetto al precedente trimestre, quando il pil aveva segnato -5%, la diminuzione è stata di circa il 10%. “Il calo del secondo trimestre riflette la risposta al Covid-19 con gli ordini di ... Leggi su ilfattoquotidiano

