Squalificati Serie A, le decisioni del giudice sportivo: in 12 saltano l’atto finale (Di giovedì 30 luglio 2020) Squalificati Serie A – Il giudice sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 30 luglio 2020, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: a) CALCIATORI CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 2.000,00 GHEZZAL Rachid (Fiorentina): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria; già diffidato (Quinta sanzione). SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA BERESZYNSKI Bartosz (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione). EVANGELISTA Lyanco (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; ... Leggi su calcioweb.eu

Fantacalcio : Serie A, Giudice Sportivo: gli squalificati per la 38a giornata - CalcioWeb : Squalificati #SerieA, le decisioni del giudice sportivo: in 12 saltano l'atto finale - - sportli26181512 : Squalificati Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo per l'ultima giornata: Undici calciatori saranno squalifica… - eddynoto : @Fede_Spera86 Il leggo associazione a delinquere per cui avreste dovuto fare la serie D, ma invece avete PATTEGGIAT… - notiziasportiva : Squalificati in 12 per l'ultima di #SerieA: torneranno nel 2020/2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Squalificati Serie Squalificati 12 giocatori per l'ultima di Serie A: torneranno nel 2020/2021 Goal.com Calcio: giudice; 11 squalificati in Serie A, multa a Nicola

lavoceditalia su "Sono venezuelano ma ho sangue italiano nelle vene, posso avere il passaporto italiano?": "Ciao. Dovresti contattare uno studio di avvocati specializzati in materia." Katiuska Di ...

Serie A, Giudice Sportivo: gli squalificati per la 38a giornata

BERESZYNSKI Bartosz (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione). EVANGELISTA Lyanco (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di ...

lavoceditalia su "Sono venezuelano ma ho sangue italiano nelle vene, posso avere il passaporto italiano?": "Ciao. Dovresti contattare uno studio di avvocati specializzati in materia." Katiuska Di ...BERESZYNSKI Bartosz (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione). EVANGELISTA Lyanco (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di ...