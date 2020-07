Spazio, Perseverance “chiama casa”: “Tutto ok, prossima fermata Marte” (Di giovedì 30 luglio 2020) Superato anche “l’ultimo traguardo critico di oggi” per la missione ‘Perseverance‘ della Nasa. La navicella, dopo il lancio avvenuto alle 13,50 ora italiana da Cape Canaveral, “ha chiamato a casa” inviando così l’attesa “acquisizione del segnale”. In sostanza, “Perseverance ha telefonato a casa per farci sapere che è ufficialmente sulla strada per Marte” scandisce la Nasa confermando con queste parole che il quinto rover marziano degli Usa è definitivamente in viaggio verso il Pianeta Rosso. “Ciò significa che la rete spaziale Jpl-Jet Propulsion Laboratory si è agganciata al veicolo spaziale che è in viaggio verso Marte” ha annunciato il responsabile del lancio della Nasa, Omar Baez, del programma di servizi di lancio ... Leggi su meteoweb.eu

