SPAL, testa di maiale e striscioni contestatori davanti al centro sportivo: indaga la Digos (Di giovedì 30 luglio 2020) “Via i porci da Ferrara“. Questa scritta su uno striscione e, adagiata all’interno del lenzuolo, una testa di maiale sono state rinvenute davanti al centro sportivo della SPAL. I biancoazzurri sono retrocessi in Serie B da tempo e la cosa non deve essere andata giù ai tifosi, che hanno fatto partire una pesante contestazione. Anche le recenti prestazioni della squadra ferrarese non sono state all’altezza. Ma, da quanto emerge, il gesto non sarebbe riconducibile ai gruppi di tifosi organizzati, Curva Ovest in primis. Questo, spiegano gli inquirenti, dovrebbe essere stato il gesto di sostenitori ‘sciolti’. La società non ha voluto rilasciare dichiarazioni, mentre degli accertamenti si occupa la Digos ... Leggi su calcioweb.eu

SPAL testa Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : SPAL testa