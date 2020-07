Spal, raid nel centro sportivo ‘Fabbri’: rinvenuta testa di maiale mozzata (Di giovedì 30 luglio 2020) Rivenuta una testa di maiale davanti al centro sportivo della Spal.E' questa la macabra scoperta fatta qualche ore fa in via Copparo. Le ultime prestazioni della squadra, ormai retrocessa dopo una stagione opaca, hanno fatto infuriare la frangia più calda dei tifosi ferraresi. Rabbia culminata nella giornata di oggi con l'affissione di uno striscione recitante "Via i porci da Ferrara". Ad essere rinvenuta, inoltre, anche una testa di maiale abbandonata fuori il centro sportivo biancazzurro.L'episodio, come riporta "La Gazzetta dello Sport", è stato prontamente denunciato attraverso i social network dalla presidentessa del centro Coordinamento Spal Club. "Le proteste ... Leggi su mediagol

Mediagol : #Spal, raid nel centro sportivo ‘Fabbri’: rinvenuta testa di maiale mozzata - Mediagol : #Spal, raid nel centro sportivo 'Fabbri': rinvenuta testa di maiale mozzata -

Ultime Notizie dalla rete : Spal raid Spal, raid nel centro sportivo ‘Fabbri’: rinvenuta testa di maiale mozzata Mediagol.it