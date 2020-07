Spal, orrore davanti al centro sportivo! I tifosi lanciano una testa di maiale: “via i porci da Ferrara” (Di giovedì 30 luglio 2020) I tifosi della Spal non hanno preso bene la retrocessione del club in Serie B, specialmente dopo le ultime prestazioni che, secondo i supporter, non hanno onorato i colori biancoazzurri. La protesta dei tifosi si è fatta piuttosto violenta. davanti al centro Sportivo G.B. Fabbri è stato esposto uno striscione sul quale si legga: “Via i porci da Ferrara” ed è stata anche lanciata una testa di maiale vicino ai cancelli. Valentina Ferozzi, presidente del centro Coordinamento Spal Club, ha dichiarato attraverso i social: “le proteste si possono anche fare ma c’è modo e modo. Non so chi sia stato a mettere lo striscione presso il ... Leggi su sportfair

