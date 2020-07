Spal, macabro avvertimento: testa di maiale davanti il centro sportivo (Di giovedì 30 luglio 2020) macabro ritrovamento davanti al centro sportivo della Spal. Qualcuno ha lasciato una testa di maiale nella sede di allenamento probabilmente perchè non contento del campionato della squadra estense retrocessa in Serie B ma soprattutto per le ultime prestazioni della squadra. Forse una frangia più intransigente dei tifosi, che nella giornata di oggi hanno affisso uno striscione dalla scritta emblematica dinanzi al centro sportivo G. B. Fabbri: "Via i porci da Ferrara", gli autori del gesto macabro. L'episodio è stato denunciato attraverso i social network dalla presidentessa del centro Coordinamento Spal Club. "Le proteste si possono anche fare ma c'è modo e ... Leggi su itasportpress

