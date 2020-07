Spagna, la pandemia brucia più di un milione di posti di lavoro. I sindacati: “Paralisi mai vista” (Di giovedì 30 luglio 2020) “Chiediamo una riforma per eliminare le pessime condizioni di lavoro che hanno portato alla diffusione del contagio. Mi riferisco in particolare alle aziende agricole e alle case di riposo, dove si è registrato un record di infezioni”. Lola Santillana, segretaria del settore lavoro di Comisiones Obreras, il più importante sindacato spagnolo, racconta a ilfattoquotidiano.it la grande crisi che ha travolto la Spagna, con la dissoluzione di oltre un milione di posti di lavoro (1.074.000 riporta l’Istituto di Statistica) andati distrutti nel secondo trimestre dell’anno a causa degli effetti della pandemia. Che, peraltro, nel Paese continua ad avanzare, specialmente al Nord. Il tasso di disoccupazione è salito al 15,3%, con un ... Leggi su ilfattoquotidiano

La sfida Barcellona-Napoli, valevole per il ritorno degli ottavi Champions League, molto probabilmente non si giocherà in Spagna a causa ... situazione legata alla pandemia ed entro questa ...Stiamo parlando ovviamente della Spagna, e in particolar modo di Barcellona ... E’ importante prendere sul serio la pandemia e adottare sempre le misure necessarie”. Sulle gare già cancellate ...