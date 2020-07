Sossio e Ursula, tutti pazzi per Bianca. Ma al battesimo si nota subito un’assenza pesante (Di giovedì 30 luglio 2020) Per via dell’emergenza sanitaria Sossio Aruta e Ursula Bennardo hanno dovuto aspettare un po’ per battezzare la figlia Bianca ma appena è stato possibile hanno regalato alla piccola frutto del loro amore “un giorno indimenticabile”. A quasi un mese dalla celebrazione, i due ex protagonisti di Uomini e Donne e Temptation Island hanno coinvolto anche i loro numerosissimi fan pubblicando l’album di foto in cui la famiglia è riunita per l’occasione. Gli scatti fanno riferimento alla cerimonia organizzata il 5 luglio scorso e curata da Sossio e Ursula in ogni dettaglio. Nelle foto postate dalla ex dama sui social compare insieme alla piccola Bianca, al compagno Sossio e ai tre figli nati da una sua precedente relazione. Non ... Leggi su caffeinamagazine

