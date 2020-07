Sondaggi politici Euromedia: per 60% italiani scuole pronte per riaprire a settembre (Di giovedì 30 luglio 2020) Il 61,9% degli italiani è tornato ad una quotidianità come quella vissuta in epoca pre-Covid-19. Il 38,1%, invece, no. Tra questi, il 22,9% motiva la risposta adducendo cause sanitarie mentre il 15,2% denuncia una riduzione delle entrate. Sono questi alcuni dei dati raccolti dagli ultimi Sondaggi politici Euromedia. I problemi economici sono quelli che più assillano gli italiani in questo momento. Il 33,4%, considerata la propria situazione e soprattutto viste le prospettive economiche negative del Paese, ritiene obbligatorio dover cercare di risparmiare un po’. Il 30,7%, addirittura, afferma di essere costretto a risparmiare. Appena un quarto degli intervistati dichiara di essere in grado di spendere e consumare come al solito. Infine, c’è chi si dice ... Leggi su termometropolitico

TermometroPol : ?? Secondo i #sondaggi politici SWG: ?? Tra gli #italiani cala la percezione di marginalità sociale. ??… - _Narci_ : @LegaSalvini bello questo fotomontaggio ???????? di che anno è? - willy13622319 : RT @mgmaglie: L'ultimo sondaggio prima delle europee 2018 di @NPagnoncelli non lasciava dubbi sulla crisi della #Lega di @matteosalvinimi.… - _Narci_ : @LegaSalvini LA VERITA' ? ECCOLA !! - risetta3 : RT @mgmaglie: L'ultimo sondaggio prima delle europee 2018 di @NPagnoncelli non lasciava dubbi sulla crisi della #Lega di @matteosalvinimi.… -