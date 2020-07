Sondaggi Cartabianca: la Lega sprofonda, il Pd è a meno di un punto (Di giovedì 30 luglio 2020) I Sondaggi settimanali sulle intenzioni di voto delll’Istituto Ixè per Carta Bianca registrano che la discesa della Lega non si è arrestata: si riduce infatti a meno di un punto percentuale il distacco con il Pd. Il Carroccio nella rilevazione arretra dell’1% e scende al 22,7% mentre i Dem guadagnano lo 0,1% e salgono al 21,9%. La differenza è quindi ora dello 0,8%. La maggiore crescita della settimana è del M5s, +0,9% dal 15,8% al 16,7%. Mentre FdI aumenta dello 0,6%, dal 13,9% al 14,5%. Forza Italia invariata al 7,9%. Differenze minime per gli altri: La Sinistra 3,6% (+0,2%), +Europa 2,5% (-0,1%), Italia Viva 2,2% (-0,1%), Azione 2,2% (+0,1%), Europa Verde stabile all’1,5%. Il dato degli altri scende al 4,3% dal 4,9%. Leggi anche: Salvini dice che ... Leggi su nextquotidiano

