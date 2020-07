Smartphone, Huawei sorpassa Samsung: è il primo venditore (Di giovedì 30 luglio 2020) Il secondo trimestre del 2020 vede Huawei diventare il primo venditore di Smartphone al mondo. 55.8 milioni di dispositivi consegnati contri i 53.7 milioni di Samsung. Nonostante le sanzioni imposte dagli USA, le infinite grane con gli apparati 5G e la pandemia in corso, il colosso cinese dell’elettronica è riuscito nell’impresa. Gli Smartphone targati Huawei … L'articolo Smartphone, Huawei sorpassa Samsung: è il primo venditore proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

